В столице завершился цикл прогулок с врачами по проекту "Здоровая Москва"

"Здоровая Москва" расширяет рамки проекта и теперь занимается еще и просветительской работой. В течение месяца в девяти московских парках проводился цикл прогулок с московскими врачами.

Участники обсуждали, как укрепить здоровье, учились правильно ходить, следить за давлением, пульсом и дыханием. В общей сложности группы прошли более 250 километров специальных маршрутов с элементами квеста.

За месяц в таких прогулках поучаствовали около 150 человек. При этом каждый получил индивидуальные рекомендации, как правильно питаться, заниматься спортом, на что обратить внимание при прохождении диспансеризации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.