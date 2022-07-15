Заторы ожидаются в столице вечером 15 июля

В пятницу, 15 июля, на выезде из столицы ожидаются заторы. С помощью городских камер можно отследить трафик в Москве в эти минуты.

На Рязанском проспекте на въезде на МКАД уже стоят много автомобилей. Движение на данном участке плотное. На Можайское шоссе тоже затруднено движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.