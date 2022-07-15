Движение в районе стадиона "Лужники" перекроют 15 июля из-за концерта

Движение в районе "Лужников" перекроют вечером 15 июля. Об этом сообщает Дептранс.

Из-за концерта с 23:00 часов нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, 10-летия Октября, Доватора, а также в Проектируемом проезде № 2309. Парковка там запрещена уже с полуночи.

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