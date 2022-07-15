Белая площадь у станции метро "Белорусская" побелела. Плитку мыли с помощью специального шампуня. Процедуру проводят несколько раз за сезон, чтобы отчистить покрытие от всех видов загрязнений.

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