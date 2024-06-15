Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО переехали в новые дома по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч семей на северо-востоке Москвы переехали в новые дома по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Партерную часть Парка Горького перекрыли до 29 июня для подготовки к празднику выпускников. Об этом пресс-служба парка.

В Тимирязевском районе построят деловой центр по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.