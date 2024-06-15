Участок БКЛ закроют с 22 июня

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15 июня, 22:35

Город

Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО переехали в новые дома по реновации

Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО переехали в новые дома по реновации

Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июня

Всесоюзный парад физкультурников народов СССР реконструировали на ВДНХ

Фестиваль "МЕДИКФЕСТ" проходит в "Зарядье"

Выставку "Россия" на ВДНХ посетил 16-миллионный гость

Новости часа: экскурсии проекта "Открой#Моспром" посетили около 1 млн человек

Фестиваль "Усадьбы Москвы" стартовал в столице

Новости часа: число гостей Московского зоопарка выросло после открытия вольера с ирбисами

Лекции и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч семей на северо-востоке Москвы переехали в новые дома по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Партерную часть Парка Горького перекрыли до 29 июня для подготовки к празднику выпускников. Об этом пресс-служба парка.

В Тимирязевском районе построят деловой центр по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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городреновациявидеоЕкатерина Кузнеченкова
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