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15 июня, 19:30

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Фестиваль "МЕДИКФЕСТ" проходит в "Зарядье"

Фестиваль "МЕДИКФЕСТ" проходит в "Зарядье"

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В выходные, 15 и 16 июня, в парке "Зарядье" впервые пройдет научно-познавательный фестиваль "МЕДИКФЕСТ". Он приурочен ко Дню медицинского работника, который будут 16 июня отмечать в России.

В честь праздника два дня подряд ученые и врачи будут знакомить школьников и абитуриентов с самыми передовыми методами лечения. А еще расскажут интересные факты о человеческом теле и покажут, как оказывать первую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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