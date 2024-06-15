Фестиваль "МЕДИКФЕСТ" проходит в "Зарядье"

В выходные, 15 и 16 июня, в парке "Зарядье" впервые пройдет научно-познавательный фестиваль "МЕДИКФЕСТ". Он приурочен ко Дню медицинского работника, который будут 16 июня отмечать в России.

В честь праздника два дня подряд ученые и врачи будут знакомить школьников и абитуриентов с самыми передовыми методами лечения. А еще расскажут интересные факты о человеческом теле и покажут, как оказывать первую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.