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15 июня, 14:20

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Новости часа: более 400 тысяч "квадратов" асфальта обновили на ТТК

Новости часа: более 400 тысяч "квадратов" асфальта обновили на ТТК

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 тысяч квадратных метров асфальта обновили на Третьем транспортном кольце с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства.

Утвержден проект строительства общественно-делового центра в западном округе столицы, следует из материала на сайте мэра и правительства Москвы.

Джаз, фолк и электронная музыка прозвучат в июне на ВДНХ в рамках проекта "Музыка на крыше".

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