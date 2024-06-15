Новости часа: более 400 тысяч "квадратов" асфальта обновили на ТТК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 тысяч квадратных метров асфальта обновили на Третьем транспортном кольце с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства.

Утвержден проект строительства общественно-делового центра в западном округе столицы, следует из материала на сайте мэра и правительства Москвы.

Джаз, фолк и электронная музыка прозвучат в июне на ВДНХ в рамках проекта "Музыка на крыше".