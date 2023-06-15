Правительство Москвы провело на ПМЭФ встречи с иностранными партнерами

Правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума провело ряд встреч с иностранными партнерами. По их итогам были подписаны важные соглашения, которые помогут российской столице развивать сотрудничество с крупнейшими мегаполисами и городскими агломерациями мира.

По словам министра правительства города Сергея Черемина, который выступил на панельной дискуссии "Язык дипломатии многополярного мира", это говорит о том, что Москва, как и прежде, является центром притяжения инвестиций. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

