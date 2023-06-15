Строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках завершено на 80%

В Текстильщиках завершается строительство нового, суперсовременного волейбольного центра – спорткомплекса "Ника". Объект готов примерно на 80%.

Строители уже приступают к его финишной отделке. Помимо игрового зала с трибунами на 300 мест, в центре появится бассейн, тренажерный и конференц-залы, а также медицинские помещения. Завершить основные строительные работы планируется уже в сентябре этого года.

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