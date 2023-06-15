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"Актуальный репортаж": киностудия имени Горького перешла в собственность Москвы

"Актуальный репортаж": киностудия имени Горького перешла в собственность Москвы

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Киностудия имени Горького перешла из федеральной собственности в собственность Москвы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Студии предстоит модернизация после многих лет упадка. В 90-е годы прошлого века кино не снимали из-за отсутствия нужного количества пленки, а главное здание оказалось почти в аварийном состоянии.

Что происходит на киностудии сейчас и какие изменения ждут ее в будущем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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