"Актуальный репортаж": киностудия имени Горького перешла в собственность Москвы

Киностудия имени Горького перешла из федеральной собственности в собственность Москвы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Студии предстоит модернизация после многих лет упадка. В 90-е годы прошлого века кино не снимали из-за отсутствия нужного количества пленки, а главное здание оказалось почти в аварийном состоянии.

Что происходит на киностудии сейчас и какие изменения ждут ее в будущем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.