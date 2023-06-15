Автоинспекторы начали усиливать патрулирование в центре столицы

Столичные автоинспекторы начали усиливать патрулирование в центре Москвы. Список улиц составили по обращениям москвичей.

Как говорят сотрудники дорожной инспекции, больше всего нарушений фиксируется в центре города. Водители часто останавливаются под запрещающими знаками.

При этом, по данным сотрудников МАДИ, на некоторых улицах нарушителей за 2023 год стало меньше. Например, на МКАД их число сократилось на 17%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.