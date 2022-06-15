Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате ждет реконструкция. В результате площадь здания вырастет примерно на шесть тысяч квадратных метров. Новые помещения планируют использовать в том числе и как апартаменты. Также на территории появится парковка.

Что будет с самим рестораном и как он будет выглядеть после обновления? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

