Мобильные пункты вакцинации для животных открылись в Москве

В Москве открываются мобильные пункты вакцинации для животных. Один из таких центров теперь работает на Авиационной улице в районе Щукино. Его специально установили прямо возле площадки для выгула собак.

Теперь владельцы домашних питомцев могут быстро сделать своим животным прививку от бешенства. Услуга предоставляется бесплатно. Главное требование – животное должно быть здоровым.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

