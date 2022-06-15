Экскурсии по району Капотни запустили в столице

По району Капотни запустили экскурсии. Это новый проект Музея Москвы совместно с Московским нефтеперерабатывающим заводом.

Участникам первой такой прогулки предложили проехать на самокатах по уникальным природным уголкам района. А профессиональный экскурсовод рассказал о ландшафте, растительности столицы, а также об истории НПЗ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

