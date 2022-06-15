Передвижные кабинеты красоты и здоровья для собак заработали в Москве

В столице заработали передвижные кабинеты красоты и здоровья для собак. Об этом сообщили в соцсетях. Пункты открыли в тех точках, где обустраивают площадки проекта "Питомцы в Москве". Всего доступно 29 таких точек.

В список услуг кабинетов входят прически и стрижка челки, уход за животными с помощью профессиональной косметики, стрижка когтей, а также консультации ветеринаров и многое другое. Посетить такие передвижные пункты можно бесплатно. Запись на прием начнется с 16 июня. Мобильные кабинеты для собак будут работать до середины августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

