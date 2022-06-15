Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации

В ресторане "Прага" планируют разместить апартаменты. Историческое здание на Арбате в центре Москвы ждет реконструкция. После завершения работ его площадь вырастет более чем на шесть тысяч квадратов, а на его территории появится парковка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

