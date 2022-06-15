Бюст Жанны Фриске установят в Москве в 2022 году

В Москве уже в этом году установят памятник Жанне Фриске. Основа для бюста уже готова. Автором стал скульптор Салават Щербаков.

Проект обсуждали еще год назад. Работа, говорят, была очень кропотливая.

Чтобы воссоздать мимику артистки, Щербаков распечатал сотни ее портретов. Решено было сделать скульптуру не строгой, как это обычно происходит, а с улыбкой. Бюст уже показали родным Фриске. Но об их реакции пока не сообщают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.