Легендарный ресторан "Прага" на Арбате ждет реконструкция. После завершения работ площадь здания вырастет на 6 тысяч квадратов. После обновления "Праги" в здании появятся апартаменты, а на территории – парковка.

Что будет с самим рестораном? Сохранится ли его архитектурный облик? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.