В Москве продолжают обновлять дорожную разметку

В Москве обновляют дорожную разметку. Работы проводят преимущественно по ночам, чтобы не мешать движению. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В первую очередь новые полосы наносят около детских садов, школ, поликлиник, больниц, театров.

Уже обновили 12 тысяч зебр по всему городу, осталось еще 10 тысяч. Материалы используют отечественные – стойкий термопластик со стеклянными шариками, которые отражают свет в темное время суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.