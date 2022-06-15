В Москве начали работы по благоустройству площади ДНР

В Москве начали благоустройство площади Донецкой Народной Республики. Речь идет о территории рядом с посольством США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

Участок уже огражден. Движение автотранспорта в этом месте изменено. Ранее москвичи, как сообщается, проголосовали за то, чтобы безымянная территория у американского посольства стала площадью ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.