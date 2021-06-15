Северный речной вокзал вышел в финал архитектурной премии MIPIM

Северный речной вокзал вышел в финал международной архитектурной премии MIPIM. В этом году четыре российских проекта отобрали для заключительного соревнования.

Кроме речного вокзала, в финальный этап вышли госпиталь в Вороновском, ЖК Бадаевский, а также проект "Остров Фортов" в Кронштадте.

Как сообщил оргкомитет премии, всего в финал конкурса отобрано 50 проектов из 21 страны. Больше всего – девять проектов – у Франции, пять проектов представит Китай.

Международный конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Каннах. Мероприятие является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости. Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России – специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.