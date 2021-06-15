Ряд магазинов в ТЦ "Афимолл" могут закрыть из-за нарушения мер против COVID-19

В столице усилили контроль за соблюдением мер безопасности в торговых центрах. Теперь сразу несколько магазинов и один салон красоты в "Афимолле" могут закрыться. Инспекторы Роспотребнадзора нашли там много нарушений антиковидных правил.

В частности, работникам при входе не измеряли температуру, при уборке помещения не дезинфицировали, а в салоне не было оборудования по обеззараживанию воздуха.

Теперь торговые точки должны будут приостановить работу на три месяца или выплатить штраф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.