Новости часа: отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая. Об этом рассказали в пресс-службе "МОЭК".

Культурно-спортивный центр "Чайка" сдан в эксплуатацию в центре столицы. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Артисты балета выступили на станции метро "Курская" в честь 89-летия столичной подземки. Об этом заявили в Дептрансе.

