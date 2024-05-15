Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 18:30

Город

Новости часа: отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая

Новости часа: отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая

Новая дорога улучшит транспортную связь между Останкинским и Бутырским районами Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отопление в жилых домах и соцобъектах Москвы начнут отключать с 17 мая. Об этом рассказали в пресс-службе "МОЭК".

Культурно-спортивный центр "Чайка" сдан в эксплуатацию в центре столицы. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Артисты балета выступили на станции метро "Курская" в честь 89-летия столичной подземки. Об этом заявили в Дептрансе.

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