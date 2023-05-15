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Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть этим летом

Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть этим летом

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Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть уже этим летом. Трехэтажное здание с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной объединит под своей крышей 12 видов спорта.

Кроме того, там будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.

Какие еще объекты появятся в юго-восточном округе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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