Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть этим летом

Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть уже этим летом. Трехэтажное здание с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной объединит под своей крышей 12 видов спорта.

Кроме того, там будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.

Какие еще объекты появятся в юго-восточном округе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.