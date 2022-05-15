В Москве появились общественные огороды

Вырастить овощи на салат или ягоды на компот можно, не уезжая из города. В Москве набирают популярность общественные огороды.

Они появились, например, в столичных парках. Там можно арендовать грядку, а всё необходимое выдадут на месте и научат этим пользоваться. Какой урожай будут собирать москвичи? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.