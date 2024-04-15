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15 апреля, 11:30

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Москвичи смогут бронировать места для пикника в парках

Москвичи смогут бронировать места для пикника в парках

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В ГБУ "Мосприрода" рассказали, что планируют запустить сервис, в котором можно будет бронировать места для отдыха в парках. Благодаря ему жители города смогут арендовать оборудованную зону для пикника на определенное время, а также продлить время отдыха.

В ведомстве выразили надежду на то, что сервис поможет бороться с мошенниками, которые за деньги занимают беседки и искусственно создают очереди в парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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