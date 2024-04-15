15 апреля, 11:30Город
Москвичи смогут бронировать места для пикника в парках
В ГБУ "Мосприрода" рассказали, что планируют запустить сервис, в котором можно будет бронировать места для отдыха в парках. Благодаря ему жители города смогут арендовать оборудованную зону для пикника на определенное время, а также продлить время отдыха.
В ведомстве выразили надежду на то, что сервис поможет бороться с мошенниками, которые за деньги занимают беседки и искусственно создают очереди в парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.