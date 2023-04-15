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В Москве растет популярность сервиса "Вместе с культурой"

В Москве растет популярность сервиса "Вместе с культурой"

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В Москве растет популярность сервиса "Вместе с культурой". С января 2023 года жители столицы провели более 3,5 тысяч мероприятий в арендованных городских пространствах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уникальный сервис помогает экспертам профессионально развиваться, а москвичи, посещая такие встречи, ближе знакомятся с культурными учреждениями в районах города. Сейчас для аренды доступно больше тысячи площадок, в том числе в ТиНАО и Зеленограде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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