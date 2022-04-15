Москвичи показали фото первоцветов

Телезрителями поделились фотографиями первоцветов. Недалеко от главного входа на ВДНХ на клумбе распустились подснежники.

А в Сиреневом саду уже цветут крокусы. Они ждут, когда распустится сирень. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.