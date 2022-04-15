Инфраструктуру Москвы продолжили промывать к летнему сезону

Москву продолжают промывать к лету. В городе чистят тоннели и мосты, памятники и фонтаны. Ночью водные процедуры были у Триумфальной арки на Кутузовском. По словам заммэра Петра Бирюкова, в общей сложности в порядок должны привести около 80 набережных. 15 апреля работы проходят на Фрунзенской набережной.

А 16 апреля к уборке могут подключиться все желающие. В эту субботу в Москве пройдет традиционный городской субботник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.