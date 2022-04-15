В Москве распустился морозник

Первоцветы появились по всей Москве. Нескольких дней солнечной погоды хватает, чтобы в городе распустились растения на полях и клумбах.

В частности, в столице распустился морозник. Время его цветения – апрель. В Европе эти растения цветут в декабре.

Морозник бывает разных цветов, даже розовый может быть десятков оттенков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.