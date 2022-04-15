Городские службы продолжают готовить столицу к лету

Москву продолжают отмывать к лету. В городе чистят тоннели и мосты, памятники и фонтаны.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в общей сложности в порядок должны привести около 80 набережных.

В пятницу, 15 апреля, работы пройдут на Фрунзенской набережной, а ночью водные процедуры были у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

