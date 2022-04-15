Триумфальную арку на Кутузовском проспекте помыли после зимы

Москву приводят в порядок после зимы. Так, на Кутузовском проспекте в ночь на 15 апреля вымыли одну из самых известных столичных достопримечательностей – Триумфальную арку.

Специалисты комплекса городского хозяйства использовали 15 кубометров воды и 5 литров нейтрального моющего средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.