Столичные летние веранды начали заполняться первыми посетителями с приходом теплой погоды

Летние веранды начали заполняться первыми посетителями с приходом теплой погоды. Остальные заведения тоже готовятся к сезону: заканчивают монтаж навесов и устанавливают зонты над столиками.

Открытия таких площадок москвичи традиционно ждут с нетерпением. Открывать их в столице официально можно с 1 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

