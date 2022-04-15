Работы по благоустройству начались в Красносельском районе

В Москве начались работы по благоустройству в Красносельском районе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В порядок приведут Новорязанскую и Ольховскую улицы, соседние переулки и тупики. Там обновят коммуникации, уберут воздушные линии под землю, а также расширят тротуары, обустроят новые места отдыха. Например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" превратят в сквер с современным освещением и удобными скамейками. В порядок приведут дворы, детские и спортплощадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

