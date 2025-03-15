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Новости

15 марта, 17:30

Город

Больше 100 монументов отреставрируют в Москве в 2025 году

Больше 100 монументов отреставрируют в Москве в 2025 году

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Больше 100 монументов отреставрируют в Москве в 2025 году. В первую очередь это памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Отреставрируют скульптуры и архитектурные композиции в парках Кузьминки, Кусково, Останкино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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