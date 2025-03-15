Больше 100 монументов отреставрируют в Москве в 2025 году. В первую очередь это памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Отреставрируют скульптуры и архитектурные композиции в парках Кузьминки, Кусково, Останкино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.