В оргкомитете фестиваля "Московская Масленица" рассказали о программе на 16–17 марта

Представитель оргкомитета фестиваля "Московская Масленица" Павел Гусев рассказал, что в заключительные дни мероприятия москвичей и гостей столицы ждут кулинарные и творческие мастер-классы, уроки по гончарному и столярному делу, погружение в кузнечное ремесло, а также ледовые шоу, спектакли и выступления фолк-коллективов.

Кроме того, всех желающих продолжат угощать блинами. На выбор гостей будет предложено 50 видов традиционного русского лакомства с различными соусами и наполнителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.