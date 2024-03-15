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15 марта, 15:30

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В оргкомитете фестиваля "Московская Масленица" рассказали о программе на 16–17 марта

В оргкомитете фестиваля "Московская Масленица" рассказали о программе на 16–17 марта

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Представитель оргкомитета фестиваля "Московская Масленица" Павел Гусев рассказал, что в заключительные дни мероприятия москвичей и гостей столицы ждут кулинарные и творческие мастер-классы, уроки по гончарному и столярному делу, погружение в кузнечное ремесло, а также ледовые шоу, спектакли и выступления фолк-коллективов.

Кроме того, всех желающих продолжат угощать блинами. На выбор гостей будет предложено 50 видов традиционного русского лакомства с различными соусами и наполнителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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