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15 марта, 13:45

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В заключительные дни Масленицы в московских парках запланирована специальная программа

В заключительные дни Масленицы в московских парках запланирована специальная программа

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В заключительные дни Масленичной недели в московских парках подготовили специальную программу. Так, на фестивале "Московская Масленица" состоятся кулинарные и творческие мастер-классы, уроки по гончарному и столярному делу, погружение в кузнечное ремесло, а также ледовые шоу, спектакли и выступления фолк-коллективов.

А в музее-заповеднике "Царицыно" в выходные запланировано два шествия: от станций метро "Орехово" и "Царицыно". Они финишируют на Дворцовой площади, после чего начнется концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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