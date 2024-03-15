Дептранс предупредил москвичей о раннем разъезде 15 марта

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд в столице ожидается около 16:00. В Дептрансе рекомендуют горожанам выезжать до этого времени или позже, или пересесть на общественный транспорт.

Затрудненное движение возможно на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте у дома № 46. При этом свободно автомобили едут по МСД, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона.

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