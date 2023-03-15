15 марта, 16:25M24.RU
Москвичам рассказали о мероприятиях в честь праздника "Навруз"
15 марта в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "О проведении Московского общегородского праздника "Навруз".
Об организации праздничных мероприятий рассказали:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;
- представитель рабочей группы по подготовке праздника Наталья Локтева;
- заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица, автор песен Азиза Мухамедова;
- музыкант и блогер GAZAN;
- директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Рамис Кызы Шахова.