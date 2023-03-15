Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 16:25

M24.RU

Москвичам рассказали о мероприятиях в честь праздника "Навруз"

Москвичам рассказали о мероприятиях в честь праздника "Навруз"

Выставка спецтехники открылась на проспекте Андропова

Новости часа: в Москве выросло производство препаратов против опухолей

Новости часа: ВСУ выпустили 10 снарядов по Александровке в ДНР

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

В Москве отрыли 21 детский технопарк

Собянин рассказал о планах благоустройства территорий школ и детсадов к 1 сентября

Пассажирам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса "По пути"

Новые перехватывающие парковки открыли у семи станций метро в Москве

Новости часа: расписание полетов в Сочи могут стабилизировать к вечеру 20 марта

15 марта в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "О проведении Московского общегородского праздника "Навруз".

Об организации праздничных мероприятий рассказали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;
  • представитель рабочей группы по подготовке праздника Наталья Локтева;
  • заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица, автор песен Азиза Мухамедова;
  • музыкант и блогер GAZAN;
  • директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Рамис Кызы Шахова.
городпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика