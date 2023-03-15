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Пешеходный переход под путями МЦД-2 в Покровском-Стрешневе достроят в 2023 году

Пешеходный переход под путями МЦД-2 в Покровском-Стрешневе достроят в 2023 году

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Пешеходный переход под путями МЦД-2 в Покровском-Стрешневе достроят в 2023 году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. В результате более 60 тысяч жителей района получат безопасный маршрут через железную дорогу.

Переход появится в районе 1-го Тушинского проезда. Специалисты уже приступили к строительству тоннельной части, лестниц и пандусов. Спуск и подъем будут оснащены лифтами для маломобильных граждан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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