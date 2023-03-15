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Автомобильный мост через реку Битцу на юге Москвы готов на 35%

Автомобильный мост через реку Битцу на юге Москвы готов на 35%

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Автомобильный мост через реку Битцу, который входит в южный участок Московского скоростного диаметра, готов уже на 35%. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

Уже готовы две опоры, а всего их будет пять. Длина моста составит 109 метров, ширина – 40 метров. На нем будет восемь полос движения, по четыре в каждом направлении. Также предусмотрены два выезда – на МКАД и на Симферопольское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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