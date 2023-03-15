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Сезон работы летних веранд в столице начнется 1 апреля

Сезон работы летних веранд в столице начнется 1 апреля

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Сезон работы летних веранд в Москве начнется 1 апреля. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

На данный момент в столице зарегистрировано почти 3,5 тысячи летних веранд. Как подчеркнул руководитель ведомства, собственник может бесплатно разместить летнее кафе в Москве. Для установки летняя веранда должна быть включена в городскую схему размещения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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