Работы по благоустройству Гончаровского водоема выполнены на 50%

В столице благоустраивают городские пруды. Например, работы на Гончаровском водоеме на северо-востоке столицы выполнены уже наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты начали реконструировать пруды в октябре 2022 года. На первом этапе водоем осушили и очистили от накопившегося ила – оттуда вывезли 820 тонн. Теперь глубина пруда увеличилась до 3 метров. Второй этап – ремонт железобетонной стенки береговой полосы.

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