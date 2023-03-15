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Работы по благоустройству Гончаровского водоема выполнены на 50%

Работы по благоустройству Гончаровского водоема выполнены на 50%

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В столице благоустраивают городские пруды. Например, работы на Гончаровском водоеме на северо-востоке столицы выполнены уже наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты начали реконструировать пруды в октябре 2022 года. На первом этапе водоем осушили и очистили от накопившегося ила – оттуда вывезли 820 тонн. Теперь глубина пруда увеличилась до 3 метров. Второй этап – ремонт железобетонной стенки береговой полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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