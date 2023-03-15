Больше 45 тыс водителей воспользовались функцией изменения времени парковки в Москве

Больше 45 тысячи водителей воспользовались функцией изменения начала времени парковки в столице. Она появилась в столичном приложении в сентябре 2022 года и стала популярной – промежуточные итоги опубликованы на сайте Московского транспорта.

Отмечается, что 82% пользователей поправляли время окончания стоянки. Еще одной возможностью – исправлением номера машины или парковки – воспользовались 10% автомобилистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.