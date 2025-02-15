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15 февраля, 14:15

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В Москве продолжается сезон катков на открытых и крытых площадках

В Москве продолжается сезон катков на открытых и крытых площадках

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Зимой в столице открыты десятки катков на любой вкус – с искусственным покрытием, естественным льдом, крытые и под открытым небом. Любители активного отдыха могут найти подходящую площадку в парках, во дворах и на крупных городских локациях.

Например, в саду имени Баумана проходят ледовые прогулки в сопровождении артистов в исторических костюмах, а на ВДНХ можно принять участие в массовом забеге "Московские молнии". Помимо спортивных соревнований, гостей ждет музыкальная программа и танцы на льду.

Катки работают в разных районах Москвы, на многих площадках предусмотрен бесплатный вход для пенсионеров и льготных категорий граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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