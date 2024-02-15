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Новости

15 февраля, 18:00

Город

Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Москвичам расскажут на ВДНХ о национальных достижениях

Дополнительную полосу движения запустили на пересечении Лукинской и Чоботовской улиц

Новости часа: некоторые участки улиц в Москве могут закрыть для уборки снега

Всепогодные камеры зафиксировали обстановку в столице днем 15 февраля

ЦОДД назвал реализованные проекты по улучшению трафика в Москве в 2024 году

Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

"Цифра дня": 5 166 609

Москва предоставила почти 10 га земли для реализации инвестпроектов в ЮВАО в 2023 году

Форум национальных достижений организовали на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Высота сугробов в Москве приблизится к рекорду утром 16 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Монумент основателю Театра на Таганке Юрию Любимову откроют в Москве в октябре 2024 года. Об этом рассказали в дирекции театра.

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