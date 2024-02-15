Новости часа: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Высота сугробов в Москве приблизится к рекорду утром 16 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Монумент основателю Театра на Таганке Юрию Любимову откроют в Москве в октябре 2024 года. Об этом рассказали в дирекции театра.