Новости часа: некоторые участки улиц в Москве могут закрыть для уборки снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отдельные участки столичных улиц могут временно закрыть для уборки последствий снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На улице Вишневой в Покровском-Стрешневе построят новый жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Желтый уровень опасности продлен в Москве до субботы, 17 февраля, из-за гололедицы. Об этом предупредили в Гидрометцентре.