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15 февраля, 16:45

Город

Новости часа: некоторые участки улиц в Москве могут закрыть для уборки снега

Новости часа: некоторые участки улиц в Москве могут закрыть для уборки снега

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отдельные участки столичных улиц могут временно закрыть для уборки последствий снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На улице Вишневой в Покровском-Стрешневе построят новый жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Желтый уровень опасности продлен в Москве до субботы, 17 февраля, из-за гололедицы. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

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