Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 165 тысяч рабочих и 14,5 тысячи единиц техники убирают снег в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Москвичи в больницах теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Мемориальную квартиру Пушкина на Арбате отреставрируют к 225-летию со дня рождения поэта. Это данные Мосгорнаследия.