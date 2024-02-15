15 февраля, 16:00Город
Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 165 тысяч рабочих и 14,5 тысячи единиц техники убирают снег в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Москвичи в больницах теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Мемориальную квартиру Пушкина на Арбате отреставрируют к 225-летию со дня рождения поэта. Это данные Мосгорнаследия.