Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 16:00

Город

Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

"Цифра дня": 5 166 609

Москва предоставила почти 10 га земли для реализации инвестпроектов в ЮВАО в 2023 году

Форум национальных достижений организовали на ВДНХ

Более 165 тыс человек задействовали в уборке снега в столице

"Актуальный репортаж": специалисты столичных онколабораторий перешли на анализ изображений

Такера Карлсона восхитили чистота и порядок в московском метро

Свыше 165 тыс человек привлекли к уборке снега в столице

Данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 165 тысяч рабочих и 14,5 тысячи единиц техники убирают снег в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Москвичи в больницах теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Мемориальную квартиру Пушкина на Арбате отреставрируют к 225-летию со дня рождения поэта. Это данные Мосгорнаследия.

Читайте также
городпогодамедицинатехнологиивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика