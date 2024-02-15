15 февраля, 13:00Город
Новости часа: многофункциональный офисный комплекс построят в Даниловском районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональный офисный комплекс площадью почти 25 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе. Об этом сообщили в Москомархитектуре.
Пассажиров рейса из Внуково в Санкт-Петербург, отправят резервным бортом, заявили в пресс-службе авиакомпании "Россия".
Ночной сеанс катания на коньках впервые пройдет на катке в Парке Горького с 16 на 17 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе парка.