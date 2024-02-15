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Новости

15 февраля, 13:00

Город

Новости часа: многофункциональный офисный комплекс построят в Даниловском районе

Новости часа: многофункциональный офисный комплекс построят в Даниловском районе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональный офисный комплекс площадью почти 25 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе. Об этом сообщили в Москомархитектуре.

Пассажиров рейса из Внуково в Санкт-Петербург, отправят резервным бортом, заявили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Ночной сеанс катания на коньках впервые пройдет на катке в Парке Горького с 16 на 17 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

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