15 февраля, 09:45Город
Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы в данный момент работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до конца дня 15 февраля.
Уже в 06:00 в городе промели улицы с тротуарами и обработали их противогололедными реагентами. Такой цикл работ будут повторять в течение всего дня.
При уборке снега особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, объектам социальной сферы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.