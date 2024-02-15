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15 февраля, 09:45

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Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

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Городские службы в данный момент работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до конца дня 15 февраля.

Уже в 06:00 в городе промели улицы с тротуарами и обработали их противогололедными реагентами. Такой цикл работ будут повторять в течение всего дня.

При уборке снега особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, объектам социальной сферы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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